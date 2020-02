Fratelli d’Italia affila le armi: domani delegazione mantovana a Milano

MANTOVA “Il mio amore per Milano e la Lombardia”: così è ribattezzata la serata in programma venerdì 14 febbraio al Mi.Co. di Milano che vedrà protagonista la leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni. «Trattasi di una cena fra simpatizzanti a cui parteciperà l’onorevole Giorgia Meloni e tutti i vertici del nostro partito – ha spiegato il portavoce mantovano di Fd’I Alessandro Beduschi -. Anche il coordinamento provincale di Mantova sarà in prima linea in questo importante evento con i suoi iscritti e sostenitori. Durante il tragitto in bus ci confronteremo sulle prossime elezioni amministrative locali e su “Mantova 2020” valutando proposte e idee». Dal canto suo la Meloni farà il punto della situazione partendo dall’esito delle recenti regionali, dove nei numeri Fratelli d’Italia si è dimostrato in evidente crescita. «Stiamo organizzando il servizio di trasporto e i tavoli al centro congressi di via Eginardo», ha detto la responsabile enti locale di Fratelli d’Italia Paola Mancini. «Chi fosse interessato a partecipare può contattarci o chiamare direttamente il numero 349.1956971». (m.v.)