Fratelli d’Italia: incontro con i vertici del movimento giovanile

MANTOVA Erano presenti anche il presidente Nazionale Fabio Roscani, il portavoce Stefano Cavedagna e il coordinatore regionale Simone Gaeta all’evento che ha visto protagonisti i giovani di Fratelli d’Italia. Una serata molto partecipata volta a manifestare il grande consenso che Gioventù Nazionale riesce a catalizzare anche localmente, forte della costante crescita a livello nazionale attorno alla figura di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Durante questo “laboratorio d’idee” si sono susseguiti diversi interventi, tra cui quello di Stefano Rossi, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, il quale ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dai giovani “meloniani” e dell’ottimo rapporto che vi è tra i vari gruppi giovanili della coalizione. «Il compito di noi giovani è quello di “svecchiare” la classe dirigente del nostro Paese con un atteggiamento opposto a quello dei 5 Stelle, portando non solo l’aspetto anagrafico ma soprattutto competenza, capacità e l’umiltà di imparare da chi ha più esperienza di noi – ha dichiarato Leonardo Minelli, presidente della federazione mantovana di Gioventù Nazionale -. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un ottimo risultato nel capoluogo e nei Comuni della provincia in cui sono candidati ragazzi della nostra comunità che hanno a cuore i luoghi in cui vivono». (m.v.)