Calcio giovani – Nel weekend le finali dei tornei di Volta (sabato) e Goito (domenica)

Mantova Si alza il sipario sul “Final Day” del Memorial di Goito, appuntamento conclusivo del torneo giovanile più partecipato dell’estate mantovana. Una vera e propria maratona di calcio: domani, dalle 16 fino a tarda serata, centinaia di giovani calciatori si contenderanno i trofei nelle rispettive categorie. Il programma prenderà il via alle 16 con le finali riservate ai più piccoli. Nella categoria 2019/20 Aics, il San Pio X sfiderà il Curtatone A per il primo posto, mentre Borgo Virgilio e Curtatone B si contenderanno il terzo gradino del podio. In contemporanea, tra i 2017/18 Aics, la Medolese affronterà il Curtatone nella finale principale, mentre Borgo Virgilio e Robur Marmirolo si giocheranno il terzo posto. Alle 16.45 toccherà ai 2018/19 Figc, con la sfida per il titolo tra Roverbellese e Castiglione A, mentre Castiglione B e Asola si contenderanno il terzo posto. In campo, sempre alle 16.45, anche la finale dei 2017/18 Figc tra Castiglione A e Roverbellese. E la finalina tra Sporting Club e Rapid Olimpia. Alle 17.30 spazio ai 2015/16 Aics, con Borgo Virgilio B e Medolese a caccia del successo finale, mentre il Borgo Virgilio A affronterà la Rapid United nella finalina. Alle 18.20 sarà la volta dei 2016/17 Figc, con Peschiera e Curtatone protagoniste della finalissima e Sporting Club contro Rapid Olimpia A nella sfida per il terzo posto. Il programma serale inizierà alle 19.15 con la categoria 2015/16, che vedrà opposte Carpenedolo e San Lazzaro B per il titolo; la finalina è Rapid Olimpia B-Castiglione B. Alle 20.15 riflettori puntati sui 2014/15, con Sporting Club-Mozzecane per il primo posto e Castiglione-Rapid Olimpia per il terzo. Gran finale alle 21.15 con gli Esordienti 2013/14: Union Team Marmirolo e Castiglione si contenderanno il trofeo, mentre Mantovana e Rapid Olimpia giocheranno per il terzo posto.

Oggi a Volta Mantovana, dalle ore 18.30, si giocano tutte le finali del 16° Torneo Giovanile Asd Voltesi. Pulcini 2016: 1°/2° Voltesi-Porto; 3°/4° Mantovana-La Cantera. Pulcini 2015/16: 1°/2° Porto-Rapid Olimpia; 3°/4° Castellana-Union Colli. Esordienti 2014: 1°/2° Porto-Rapid Olimpia; 3°/4° Castellana-La Cantera. Esordienti 2013/14: 1°/2° Castellana-Porto; 3°/4° La Cantera-UT Marmirolo. Giovanissimi U14: 1°/2° San Lazzaro-Castellana. Giovanissimi U15: 1°/2° Castellana-Peschiera.