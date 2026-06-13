Calcio 3ª Categoria – La nuova Don Bosco ha già tolto i veli

Ospitaletto Sul nuovo campo di Marcaria, si è svolto il primo raduno della Don Bosco in vista del prossimo campionato di Terza Categoria. Presenti tutti i componenti della rosa, tra confermati e nuovi arrivati, che hanno iniziato a conoscersi in vista dell’avvio della preparazione. E’ stata anche l’occasione per presentare lo staff tecnico e i dirigenti. A fare gli onori di casa il presidente Marco Culatina, seguito dagli interventi del direttore sportivo Giuseppe Pedroni e del nuovo allenatore Mattia Agosta, affiancato dal vice William Darra, che hanno rivolto un breve saluto alla squadra.