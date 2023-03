Canneto – Dal Comune aiuti per scuola e inclusione dei ragazzi fragili

Canneto Il Comune ha terminato l’esame delle domande pervenute per l’assegnazione di sette voucher speciali “Grande inclusione”, una misura a sostegno delle ragazze e dei ragazzi maggiormente fragili che consentiranno appunto di sostenere l’inclusione sociale e scolastica di bambini e ragazzi con disabilità.

«Si tratta – spiega il sindaco Nicolò Ficicchia – di un gesto unico nel panorama e nella storia di Canneto, inteso a simboleggiare la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale a chi è maggiormente fragile e ai rispettivi nuclei familiari che, in un momento socio-economico difficile, potrebbero non riuscire a reggere la pressione, arrivando a dover sottrarre ai propri famigliari attività di primaria importanza».

Il voucher prevede l’assegnazione di 350 euro per le persone con Isee inferiore a 40mila euro oppure a 175 euro con un Isee compreso tra 40mila e 50mila euro, che dà la possibilità di ottenere diverse agevolazioni. Il voucher fornirà un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per interventi di assistenza educativa ad personam finalizzata alla partecipazione a centri ricreativi diurni estivi o ad attività sportive, di socializzazione o di pet therapy; per l’acquisto di dispositivi compensativi e prescritti dal servizio specialistico, funzionali all’inclusione sociale o scolastica e per la refezione scolastica e l’attivazione di servizi educativi domiciliari.

Paolo Zordan