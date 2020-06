Calcio – Venturini: “Ho un sogno: giocare Cesena-Mantova in biancorosso”

MANTOVA Dopo lo stop dei campionati, il difensore biancorosso Andrea Venturini si è rifugiato nella sua Romagna. A due passi dal mare, che finalmente si può godere, dopo la riapertura delle spiagge. Testa in vacanza, ma non del tutto, perchè a breve ripartiranno le gare dei playoff di Serie C, la Serie A e poi c’è da pensare al futuro e a breve anche i giocatori biancorossi potrebbero avere indicazioni dalla dirigenza.

Intanto però si può pensare anche a quanto è stato fatto quest’anno. Una stagione sicuramente strana, ma positiva…

«E’ stata un’annata importante. Siamo sempre stati primi in classifica da inizio campionato. Anche personalmente mi sono ritagliato il mio spazio. Sono arrivato all’ultimo e ho cercato d’inserirmi subito in squadra».

Dopo lo stop dei campionati, voci continue e contrastanti sulle promozioni. Com’è stata vissuta la lunga attesa, che dovrebbe concludersi con il lieto fine?

«Dovrebbe essere una formalità. Anche con i compagni di squadra in questi mesi ci siamo sentiti spesso. Ne abbiamo parlato e adesso attendiamo il verdetto. Doveva essere a fine maggio, poi ci sono stati una serie di rinvii. Ma lunedì si saprà. E penso che questa serie C sia ampiamente meritata».

Non festeggiarla con i tifosi è davvero una bella beffa…

«Decisamente. Anche perchè ci hanno seguiti ovunque e in massa in questa stagione. Speriamo di rivederci presto in città e festeggiare tutti insieme».

Cosa ti resta di questa annata in biancorosso?

«Un ricordo bellissimo, perchè è la mia prima volta lontano da casa. E’ stato davvero bello e mi sono trovato bene. I supporter del Mantova meritano altri palcoscenici. Sono alla pari di altre grandi tifoserie».

Seguirai gli spareggi di C?

«Sicuramente sì. Adesso vedremo lunedì se saranno confermati. Seguirò sia playoff che playout. Ho tanti amici che dovranno scendere in campo».

Come stanno vivendo questa lunga vigilia? Tornare in campo, dopo tanti mesi di stop, e tutto quello che c’è stato, non dev’essere facile…

«No, affatto. Lo stress si è fatto sentire, perchè per tanto tempo si è fermato completamente tutto e non si capiva se si sarebbe tornati in campo. E poi con uno stop così lungo, i valori delle squadre possono cambiare. Mi aspetto delle sorprese».

Ma alla prossima serie C ci pensi?

«Sì, ci sono tante squadre, anche romagnole, e io essendo di Cesana ho un sogno…»

Quale?

«Giocare Cesena-Mantova».

Ma con quale maglia?

«Con quella del Mantova. Poi le tifoserie sono anche gemellate. Sarebbe bello».