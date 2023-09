Scherma – Matilde Busnelli vince la kermesse femminile al PalaUnical

Mantova La due giorni di spada in terra virgiliana, valevole per i campionati nazionali di scherma, si è conclusa con la tornata dedicata alle atlete spadiste provenienti da tutto il territorio regionale. Dopo la selezione maschile, anche la giornata di ieri al PalaUnical ha registrato il successo per l’iniziativa fortemente voluta da Mantova Scherma Asd con la collaborazione del Comitato Regionale Lombardia della Fis e con il patrocinio del Comune di Mantova. Alla fine l’ha spuntata Matilde Busnelli, atleta classe 1998 della Accademia Scherma Bresso, piazzandosi davanti a Virginia Romeo del Cds Mangiarotti. Al terzo posto, senza risparmiare colpi alle avversarie, si sono classificate a pari merito Alessandra Romano e Irene Vigorito rispettivamente della Pro Patria 1883 Milano e della Pro Patria et Libertate Busto Arsizio. Hanno chiuso le posizioni premiate dal 5° all’8° posto Camilla Ciacca (San Paolo Milano), Giada Incorvaia (Sala di scherma Società del Giardino), Julian N. Aldana (Sala di scherma Società del Giardino) e Sofia Carra (Pro Patria 1883 Milano).

La selezione mantovana guidata dal maestro Michele Ronconi ha registrato interessanti spunti con la partecipazione delle atlete, in ordine di piazzamento, Giulia Castagna, Jessica Bombana, Elena Allegretti, Vittoria Marcomini, Sonia Madini e Chiara Scarpari. L’iniziativa ha riscosso unanime successo, sia per i positivi riscontri degli sportivi che per la presenza sul territorio, considerando che molte scuole di scherma regionali hanno colto l’occasione della gara per fermarsi sul territorio mantovano ben oltre il tempo necessario all’iniziativa sportiva, godendosi l’arte, la cultura, l’ospitalità e la gastronomia di questa terra per un weekend da definire decisamente lungo, visto che i primi afflussi si son visti fin dal pomeriggio dello scorso venerdì.