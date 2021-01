Gorgati: “Rottamazione fisco, una scure sul Comune”

MANTOVA “Oggi leggiamo la pessima notizia del Fisco che cancella € 11.700.000 dalle casse del Comune di Mantova – afferma il consigliere leghista Andrea Gorgati – . La rottamazione di Equitalia sostanzialmente azzera anni di multe non incassate, asili non pagati ed altre bollette varie non riscosse.

L’Assessore Buvoli si affretta a dichiarare che questo fatto non impatta sul Bilancio del Comune in quanto questi potenziali incassi non venivano evidenziati nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Corretto ma a mio avviso l’Assessore dimentica un paio di punti importanti.

Il primo è che da anni ormai il Bilancio del Comune di Mantova viene fatto quadrare anche con gli importi della multe; solo nel 2020, complice la pandemia, lo sbilancio invece è di circa il 50%. Quindi aspettarsi circa € 10.000.000 di incassi quando si prepara il Bilancio preventivo ed accorgersi che alla fine se ne incassano € 5.000.000 impatta, eccome. Sarebbe auspicabile operare con un criterio di prudenza e quindi con i numeri al contrario scoprendo, quando si va a consuntivo, di avere incassato più di quanto si preventivava.

Detto questo, il secondo aspetto che ho segnalato anche in Consiglio Comunale nell’ultima sessione di Bilancio è quello del Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Questo Fondo oggi ha raggiunto la cifra spaventosa di € 44.000.000. Questi soldi, chiaramente, non sono di incasso probabile. E si trovano in questo Fondo da anni.

Le regole Europee e quelle relative la pulizia dei Bilanci prima o poi imporranno di metterci mano. Con questo Fondo si impedisce al Comune di spendere soldi che ancora non si sono incassati, ed è un bene. Ma di fatto è una bomba che rischia prima o poi di esplodere. Se tutti quei crediti fossero dichiarati inesigibili nello stesso momento probabilmente il Comune andrebbe in bancarotta.

Nell’anno del Covid, per evidenti ragioni, questo Fondo non è stato stornato di nulla. Non si è recuperato nulla.

Ripeto, è una posta di Bilancio pericolosa vista la sua entità. Consideriamo l’atto di oggi di Equitalia come un avvertimento del destino.

E’ ora che si inizi un percorso virtuoso e che ogni anno si vada allo stralcio di qualche credito che chiaramente non si incasserà più. Ci sarà qualche soldo in meno nelle casse del Comune da spendere, ma metteremo in sicurezza la Cassa dei mantovani per gli anni a venire.