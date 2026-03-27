Graffitaro sorpreso e denunciato dalla Polizia locale mentre completa una sua “opera”

MANTOVA Nel pomeriggio del 5 marzo scorso intorno alle 17, una pattuglia della Polizia Locale di Mantova interveniva presso il sottopasso della Tangenziale Sud, nell’area retrostante l’istituto “Pietro Antonio Strozzi”.
L’intervento scaturiva a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di alcuni giovani intenti a imbrattare le pareti del sottopasso con bombolette spray.
Giunti sul posto, gli agenti accertavano la presenza di due ragazzi e sorprendevano uno di essi, un 30enne di Mantova, intento a realizzare una scritta di notevoli dimensioni sulla parete del sottopasso pedonale, utilizzando diverse bombolette spray.
Considerata la flagranza del fatto e trattandosi di reato procedibile d’ufficio, gli agenti procedevano al sequestro delle bombolette spray, circa una trentina, utilizzate per la realizzazione del murales multicolori, con vernice fresca. La persona veniva deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di imbrattamento. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla tutela del patrimonio pubblico.