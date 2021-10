Nuovo mammografo donato dalla Onlus “Amici dell’ospedale Oglio Po”

CASALMAGGIORE Oggi, 5 ottobre 2021, presso la Radiologia dell’Ospedale Oglio Po è stato presentato il nuovo mammografo donato dall’Associazione “Amici dell’Ospedale Oglio Po”. La donazione era stata formalizzata lo scorso 14 giugno presso lo studio del notaio Mauro Acquaroni, che ha offerto la sua prestazione pro bono.

«Come sempre la nostra Associazione è fiera di sostenere l’attività sanitaria dell’Ospedale Oglio Po, particolarmente in questo momento storico», afferma Claudio Toscani (Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po).

«All’apice dell’emergenza avevamo dimostrato il nostro supporto all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con l’acquisto di materiale indispensabile come respiratori, mascherine, camici e guanti, per un valore che superava i 100.000 euro. È fondamentale per noi rinnovare il nostro impegno anche in questo momento post-emergenziale. A tal proposito, abbiamo deciso di rafforzare la Radiologia con una strumentazione che può rintracciare in maniera più efficace le formazioni tumorali al seno», continua Toscani. «D’ora in poi le donne del territorio non avranno più necessità di spostarsi nell’ambito della prevenzione e diagnosi dei tumori al seno», dice soddisfatto Toscani.

Il Direttore Generale, Giuseppe Rossi, e il Direttore Sanitario, Rosario Canino, hanno espresso la loro gratitudine nei confronti dell’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po: «Vogliamo rivolgere un sentito “grazie” agli Amici dell’Ospedale Oglio Po per la vicinanza concreta, dimostrata particolarmente in questi due anni difficili. Il mammografo ne è l’ennesima prova. L’attenzione alla salute donne è imprescindibile, e la scelta di questa nuova strumentazione si unisce all’impegno di valorizzare il nostro ospedale».

All’inaugurazione del nuovo mammografo erano presenti per ASST Cremona Giuseppe Rossi (Direttore Generale), Rosario Canino (Direttore Sanitario), Daniela Ferrari (Direttore Presidio Ospedaliero Oglio Po), Matteo Passamonti (Direttore Radiologia Oglio Po), Laura Romanini (Direttore Radiologia Cremona), Robert Sabag (Responsabile Senologia Oglio Po), Mariangela Storti (Coordinatore radiologia Oglio Po), Massimo Crotti (Direttore Dipartimento Servizi Diagnostici), Marco Cavecchi (Responsabile Servizio Ingegneria Clinica), Rachele Bini (Coordinatore Servizi Territorio Casalasco).

In rappresentanza degli Amici dell’Ospedale Oglio Po Claudio Toscani (Presidente), Luigi Borghesi (Vicepresidente), i consiglieri Roberto Asinari e Maria Rosa Ghizzardi.

In chiusura dell’evento, Don Alfredo Assandri (parroco della cappella di Oglio Po), ha officiato la benedizione del nuovo mammografo.