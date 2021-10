Racconti di cucina al consorzio agrituristico

MANTOVA Il Consorzio agrituristico mantovano da molti anni organizza corsi di cucina per i consumatori dei mercati contadini e per chiunque fosse interessato. Questo mese finalmente sono ricominciati i corsi in presenza, Quattro incontri al mercoledì dalle 18:30 alle 20:00 presso la sede del Consorzio Agrituristico mantovano per presentare un mix di ricette con dialoghi tenuti da Irene Pocaterra che spiegherà i principi per una corretta alimentazione utilizzando i prodotti del territorio, nel rispetto della stagionalità e la biodiversità. Irene è laureata in Scienze Biologiche Sanitarie ed ha un Master in Alimentazione ed Educazione alla Salute.

Il promo incontro è stato mercoledì 29 settembre per comprendere come applicare i concetti di sana e corretta alimentazione nella quotidianità per costituire la settimana alimentare corretta (pianificata per tempo e organizzata).

Domani mercoledì 6 ottobre si parlerà di stagionalità: nella serata impareremo a conoscere meglio i prodotti del territorio, la loro stagione e l’importanza dell’inserire nella propria alimentazione prodotti che in quel momento la terra offre.

Mercoledì 13 ottobre: stagione che vai salute che trovi. Analizzeremo quali sono le principali patologie che attraverso una corretta alimentazione è possibile prevenire. Come, perché e in che modo. E infine mercoledì 20 ottobre: Le tradizioni, rispettarle, custodirle. L’obiettivo sarà conoscere la storia delle nostre tradizioni, comprendere l’importanza del rispetto e capire come inserirle nella propria alimentazione senza limitazioni particolari o sensi di colpa.

La partecipazione è gratuita e ci si può ancora iscrivere (info@agriturismomantova.it/0376324889), con possibilità di lasciare un contributo a sostegno delle attività sociali del consorzio. Obbligatoria la prenotazione e a una o tutte le serate e il green pass.