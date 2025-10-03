GREENMO, a Mantova l’evento finale del progetto europeo dedicato alla mobilità urbana sostenibile

Mantova sede dell’evento conclusivo del progetto europeo GREENMO – Green Mobility Hubs for Sustainable Mediterranean Cities, finanziato dal Programma Interreg Euro-MED.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di presentare i risultati del progetto e rafforzare la cooperazione tra attori istituzionali, scientifici, economici e sociali nella promozione della mobilità urbana sostenibile.

GREENMO ha infatti sviluppato strategie, strumenti e modelli replicabili per la pianificazione e implementazione di mobility hub ossia dei poli intermodali integrati nei territori del Mediterraneo, contribuendo alla riduzione degli effetti sull’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita urbana.

I partner, tra cui le Università dell’Attica Occidentale (Grecia), di Cipro e di Malta, ALOT srl, Provincia di Mantova, la spagnola BAX&Company e il Comune di ljubuski (Bosnia -Herzegovina) hanno presentato le analisi e le strategie sviluppate sulla governance dei mobility hub. È stata inoltre illustrata la strategia di GREENMO per i mobility hub, insieme alle raccomandazioni per i policy maker e la Lettera di Intenti che sancisce l’impegno dei territori e degli stakeholder ad adottare e valorizzare i risultati del progetto. Le diverse attività hanno prodotto raccomandazioni pratiche per decisori politici e operatori del settore trasporti, confermando i mobility hub come strumenti fondamentali per la mobilità multimodale e sostenibile.