Calcio Seconda Categoria – Fettachi: “Voltesi in forma, pensiamo già al Segnate”

VOLTA MANTOVANA Colpo d’ala domenica scorsa per la Voltesi di Diego Pizzamiglio che ha vinto 1-0 la stracittadina con la Voltese di Centonze, portandosi a quota 7, al secondo posto in graduatoria, la stessa del Moglia, dietro solo al Soave capolista. Nel prossimo turno sfida casalinga col Segnate di mister Pignatti, staccato di tre lunghezze, reduce dal successo interno sul Boca Juniors. «Già smaltita l’euforia per il successo sulla Voltesi – risponde Soufiane Fettachi diesse e attaccante della Voltesi, match winner del derby -, direi che a conti fatti la vittoria è meritata, magari per le occasioni che le due squadre hanno avuto nel corso della gara il pareggio poteva essere il risultato più giusto, ma è andata così. Ora siamo già proiettati alla sfida col Segnate. Giochiamo in casa e vogliamo proseguire la striscia vincente. Sul nostro terreno, peraltro, abbiamo già messo sotto per 4-1 il River. Ci proviamo ma non sarà facile, perchè è risaputo ogni gara fa storia a sé». Out per infortunio Caccavale e Migliorini, si punta su De Pace.