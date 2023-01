Guide sicure, ma assicurazioni in aumento

MANTOVA Automobilisti mantovani virtuosi, ma non per questo risparmiati dagli aumenti delle assicurazioni. Solo poco più del 2% vedrà nel 2023 aumentare l’Rc auto a causa di sinistri stradali. Si tratta del dato più basso a livello regionale. Ma al contempo tornano a crescere i premi delle polizze assicurative. Secondo l’osservatorio di Facile.it sono quasi 134.000 gli automobilisti lombardi che nel 2023 si vedranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Ma con dei profondi distinguo: se a livello regionale la percentuale è infatti pari al 2,58%, in provincia di Mantova il valore scende al 2,17%, dato tra i più bassi registrati nella regione. Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Monza e Brianza (2,89%), seguita da Milano (2,72%), Sondrio (2,68%), Como (2,60%) e Brescia (2,58%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Bergamo (2,56%), Pavia (2,47%), Varese (2,44%), Mantova (2,17%) e Lodi (2,10%). Chiudono la classifica lombarda Lecco (1,99%) e Cremona (1,92%). A peggiorare la propria classe di merito sarà il 3% del campione femminile ed il 2,35% di quello maschile. Brutte notizie però anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere; a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Mantova e provincia occorrevano, in media, 362,89 euro, vale a dire l’8,2% in più rispetto a dicembre del 2021