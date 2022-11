I giovani protagonisti della tutela del patrimonio Unesco

MANTOVA I giovani sono stati i protagonisti della promozione e della tutela del patrimonio in occasione del 50° anniversario della Convenzione Unesco per la protezione del Patrimonio Mondiale. L’evento “Heritage and Care: Youth talk” si è tenuto sabato 12 novembre nella Loggia del Grano di Palazzo Andreani. Ad organizzarlo è stata l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, in collaborazione con l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale Unesco (Comuni di Mantova e di Sabbioneta). All’incontro sono intervenuti l’assessora alla Valorizzazione del sito Unesco e alle Politiche Giovanili del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna, il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali, i rappresentanti nazionali e regionali di Aigu, tra cui Gianluca Buoncuore, Eleonora Vita, Eleonora Bonfadini, Francesca Villa, Sebastiano Marconcini e Lorenza Brizzi. Nel pomeriggio si sono alternate le presentazioni in forma innovativa del Pecha Kucha (20 slide per 20 secondi). Dopo di che si è tenuta una tavola rotonda di confronto tra giovani, istituzioni ed esperti. L’iniziativa si è conclusa con l’aperitivo e l’intrattenimento musicale messo in scena dall’Ensemble di Percussioni del Conservatorio Lucio Campiani di Mantova.