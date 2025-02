Ikea arriva a Mantova e inaugura il primo plan&order point della città

MANTOVA Da oggi IKEA Italia sarà presente anche a Mantova con un format innovativo che ha l’obiettivo di essere più accessibile anche a chi abita distante dai tradizionali punti vendita di Lombardia e Emilia-Romagna. All’interno del Centro Commerciale La Favorita è stato inaugurato oggi il primo Plan & Order Point della città: 150 metri quadri interamente dedicati alla progettazione dei diversi ambienti della casa, ma anche di uffici, spazi di lavoro e attività commerciali.

All’interno del nuovo Plan & Order Point i visitatori potranno lasciarsi ispirare da diverse soluzioni per la cucina, il living e le camere da letto, grazie a un allestimento studiato per rispondere ai bisogni della clientela locale emerse dalle “Home Visit”, che IKEA periodicamente realizza sul territorio per conoscere meglio le abitudini e le necessità delle persone in casa, e offrire soluzioni rispondenti alle loro esigenze più specifiche.

Con il supporto dei co-worker, nel nuovo Plan & Order Point sarà, inoltre, possibile ordinare e acquistare dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda, a domicilio o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti in Lombardia.

“Questa apertura rappresenta un passo avanti nella strategia omnicanale di IKEA Italia, in cui sono i clienti a poter scegliere, di volta in volta, come e dove interagire con il brand grazie a una rete sempre più capillare di touchpoint fisici sul territorio, facilmente raggiungibili e integrati con il canale e-commerce”, dichiara Mario Hevia, Market Manager di IKEA Parma. “Sappiamo quanto i mantovani amino i nostri prodotti, per questo siamo davvero felici di portare la nostra offerta ancora più vicino alla maggioranza delle persone, in un territorio, per noi di grande importanza.”

L’ecosistema lombardo di IKEA raggiunge ogni anno oltre 7 milioni di visitatori, attraverso i tradizionali negozi di Corsico, Carugate, San Giuliano, Brescia e i Plan & Order Point di Milano in via Albricci, CityLife e Merlata Bloom Milano, Como, Curno (Bergamo), Monza e ora anche Mantova. A ciò, si affiancano 8 punti di ritiro nella sola provincia di Milano e 26 nella regione Lombardia, per gli ordini superiori ai 30 kg, e tutti gli Uffici Postali e i Punti Poste in cui è possibile ritirare gli acquisti al di sotto dei 30 kg.

Da sempre l’azienda, oltre ad ispirare i propri clienti con soluzioni accessibili, s’impegna anche ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui opera. In occasione della nuova apertura, IKEA Italia ha deciso di supportare l’Associazione ABEO che, attraverso i suoi progetti sul territorio mantovano, si occupa di migliorare la condizione di vita dei bambini e adolescenti con patologie e disabilità e che necessitano di cure ed interventi.

Sempre nel territorio, l’azienda ha collaborato anche con l’Associazione Villaggio SOS che accoglie bambini e giovani vulnerabili privi di cure parentali, offrendo loro una struttura dove poter crescere, inserendoli in un ambiente che favorisca il loro sviluppo e benessere valorizzando le proprie esperienze. IKEA ha donato gli arredi della sala, della biblioteca e della zona relax della struttura dedicata a 20 minori in difficoltà.

Due iniziative dedicate al territorio che rientrano nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia, al fianco di istituzioni e associazioni locali, ha già realizzato più di 800 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno.