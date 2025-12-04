Santa Lucia porta il nuovo centro sociale

MANTOVA Sabato 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, alle 15.30 sarà inaugurato il nuovo centro sociale di Lunetta che sarà intitolato ad alla memoria del maestro Alessio Artoni. La data e l’orario sono state annunciate ieri sera all’appuntamento della Giunta comunale a Lunetta con i cittadini del quartiere. Il confronto si è tenuto nel centro di aggregazione giovanile in viale Lombardia. Il sindaco Mattia Palazzi e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli, insieme ai colleghi, hanno spiegato gli interventi in corso e sono stati illustrati i progetti sul tavolo, mentre sono state ascoltate le proposte e le richieste del pubblico.

Sul nuovo centro sociale, che sostituirà il vecchio Palasport, Martinelli ha ricordato che sono stati investiti circa due milioni di euro, ottenuti per lo più grazie al bando Pnrr vinto. “La struttura del palazzetto – ha sottolineato – rischiava di rimanere inutilizzata. Il nuovo centro sociale avrà una superficie interna di 600 metri quadrati e 500 metri quadrati di portici esterni, con la possibilità di ospitare fino a circa 200 persone. Verranno ridotti i costi energetici grazie all’utilizzo dei pannelli solari. Le soluzioni pensate, inoltre, presentano soluzioni architettoniche innovative anche dal punto di vista sismico”. Il nuovo centro sociale potrà così essere utilizzato come spazio di incontro per le persone di tutte le età.

Sì è parlato anche del cantiere della ciclabile, il primo tratto sarà di competenza Comune. Collegherà il quartiere con Aldi. Successivamente verrà realizzato il secondo tratto verso il Boma e sarà a cura della Provincia. I lavori del primo tratto inizieranno a fine marzo 2026. Costerà 500 mila euro.