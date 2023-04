Pallavolo serie B1 f – Il Volta non sbaglia con l’Ostiano. Il Porto sbanca Volano al quinto

Mantova Al PalaAlesia la Nardi soffre soltanto nel secondo e chiude 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) col Fantini Folcieri Ostiano dell’ex Leali. Successo importante da 3 punti per difendere il secondo posto in classifica. «Il primo set è andato via liscio – spiega il presidente Sergio Longhi – Nel secondo invece la squadra si è un po’ seduta e le avversarie sono cresciute e andate in vantaggio. Brave le ragazze a riprendersi e portare a casa la partita. Tirato ma vincente l’ultimo set. Successo dedicato ad Angelo Zini, ex diesse scomparso da poco». Il Porto soffre ma alla fine centra in Trentino due punti utili per raggiungere a quota 39 Volano. Riesce ad agguantare le locali due volte e poi arriva la zampata vincente nel quinto set.