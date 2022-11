Il Covid non si vede ma in un mese raddoppiano le vittime e i contagi

MANTOVA Il Covid c’è ma non si vede (più). Ciò non significa che il virus sia stato debellato. Durante lo scorso mese di ottobre i contagi sono tornati a crescere e pure i decessi per Covid. Il bilancio mensile per Mantova è provincia è che le persone che risultano positive al Covid nella nostra provincia alla data del 31 ottobre scorso sono 6043, ovvero 1,6 volte di più di quelle che risultavano positive il 30 settembre precedente (3587 secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana). Lo stesso vale per i casi di persone che si sono ripositivizzate. Un aumento che risulta ancor più consistente se si confronta la differenza del numero di casi positivi a fine ottobre rispetto ai 30 giorni precedenti con quella di fine settembre raffrontata confrontata con il dato di fine agosto. La differenza di fine ottobre è di 2456 casi attualmente positivi contro i 197 che risultavano a fine settembre. Anche su fronte delle ripositivizzazioni si registra un balzo in avanti nel mese di ottobre: i ripositivizzati sono stati infatti 1514 contro gli 897 del mese precedente, di fatto 1,6 volte di più. C’è poi il capitolo decessi. Le vittime di Covid in ottobre nel Mantovano sono state 26; più che raddoppiate rispetto al mese precedente, quando erano state in tutto 12. Tutte le 26 vittime di Covid registrate in ottobre appartengono alla fascia d’età degli Over 70, alla quale appartiene il 90% dei deceduti, il cui tasso di letalità è dell’8%, percentuale che scende all’1% relativamente a tutte le fasce d’età.