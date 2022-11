Spacciatore 40enne fermato dai Carabinieri e arrestato

MANTOVA La notte del 6 Novembre scorso, nel corso di operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dello smercio di sostanze stupefacenti, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Mantova i Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 40enne italiano del luogo ritenuto, in ipotesi accusatoria, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, a seguito di perquisizione effettuata in occasione di un controllo su strada, nel corso del quale l’uomo lasciava cadere a terra, credendo di non essere visto, un involucro che, prontamente raccolto dai militari, risultava contenere circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I Carabinieri decidevano pertanto di estendere la perquisizione anche presso l’abitazione dell’uomo dove rinvenivano e sottoponevano a sequestro circa 55 grammi di hashish, suddivisi in più pezzi, una dose di marijuana, nonché sostanza da taglio, ritagli di cellophane ed un bilancino digitale di precisione per il confezionamento di dosi di cocaina. Il soggetto era arrestato e posto agli arresti domiciliari e la Procura della Repubblica richiedeva la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo, che era celebrato dal Tribunale il 07.11.2022. L’arresto era convalidato l’arresto e l’imputato condannato alla reclusione di anni uno e mesi otto ed alla multa di euro duemila, con pena sospesa.