Un 40enne aggredito sul luogo di lavoro

MANTOVA – Un uomo di 40 anni avrebbe subito un’aggressione mentre si trovava al lavoro l’altra notte all’interno di un’azienda nella zona industriale di Valdaro. Il fatto è avvenuto in via Giordano di Capi intorno alle 2.30. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde, il cui personale ha visitato la persona aggredita che ha infine rifiutato il trasporto in ospedale. Il fatto è stato quindi segnalato ai carabinieri di Mantova che starebbe avviando gli accertamenti del caso per ricostruire l’accaduto.