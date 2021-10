Il Memoria Giovanzana a supporto di Abeo Sostegno

MANTOVA Al via domenica 17 ottobre il primo, ci si augura di una lunga serie, Memorial Enrico Giovanzana, ieri presentato presso la sede del Museo Tazio Nuvolari. L’iniziativa è organizzata da Abeo Mantova e Club 8volanti, in collaborazione con Automobile Club di Mantova, con il patrocinio del Comune di Porto Mantovano, dell’Aci Mantova e il contributo della concessionaria Renault Enrico Giovanzana. Si tratta di un raduno con sfilata di auto d’epoca e visita al palazzo Ducale di Revere, in memoria di Enrico Giovanzana, titolare dell’omonima concessionaria, giunta al 57esimo anno di attività.

La proposta, ha sottolineato Patrizia Bonesi di Abeo e delegazione Aci Porto Mantovano, è dedicata alla passione per la vita e i suoi differenti aspetti, mette insieme diverse realtà del territorio e sono già 35 le vetture iscritte alla manifestazione, circa 70 i partecipanti.

Un evento che Automobile Club ha subito sostenuto, ha specificato il direttore Giuseppe Pottocar, poiché rappresenta la passione per le auto sportive e storiche e la promozione per il territorio, in questo caso uniti all’impegno sociale. Nello stesso modo si è immediatamente aggregato il Club8volanti, rappresentato da Carlo Caraffini, mentre per la concessionaria Giovanzana è intervenuta Anna Facchin.

La giornata prevede un percorso di 70 chilometri, con tour nel territorio mantovano e pranzo conviviale, i proventi dell’iniziativa andranno in ausilio al progetto Abeo Sostegno, ideato per aiutare le famiglie con all’interno un minore con patologia rara, grave o complessa, di Mantova e della provincia. Fino ad oggi sono 85 i nuclei familiari supportati da tale attività, fondata su una rete sinergica tra enti e associazioni che permette di seguire vari aspetti della quotidianità dei pazienti, dai servizi educativi a quelli scolastici ed economici, nel proprio domicilio.

Per informazioni alma@abeo-mn.it, telefono 380 7552230.