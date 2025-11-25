Il Prefetto Bolognesi accoglie 31 nuovi Carabinieri:

Questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di via Chiassi, il Prefetto della Provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, ha salutato i trentuno carabinieri neo promossi appena giunti in Provincia provenienti dai reparti di formazione.

I nuovi militari andranno a rinforzare 10 Stazioni dei Carabinieri nell’ambito dell’intera Provincia, consentendo di garantire un controllo del territorio sempre più capillare, elevando la capacità dei Reparti di effettuare più servizi perlustrativi sia nei centri abitati sia nelle aree più isolate. Oltre all’incremento dell’attività di prevenzione, le nuove risorse contribuiranno altresì ad assicurare una sempre più efficace attività presidiaria, garantendo prossimità e ascolto al cittadino, da sempre tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri tanto in città quanto nei centri più piccoli.

Durante l’incontro il Prefetto Bolognesi ha formulato ai nuovi militari giunti i migliori auguri per un proficuo lavoro, sicuro che il loro contributo sarà prezioso all’Arma per affermare la presenza e la visibilità dello Stato nella provincia di Mantova, al fine di fornire, insieme alle altre Forze di Polizia, sicurezza e rassicurazione ai cittadini.

“L’odierna visita del Sig. Prefetto Bolognesi è un segnale di stima e di grande attenzione per il lavoro che l’Arma della Provincia di Mantova svolge quotidianamente a favore della collettività”, ha aggiunto il Col. Vigliotta ringraziando il Prefetto per la gradita visita.

I nuovi Carabinieri, giunti da qualche giorno, si sono messi subito al lavoro presso le Stazioni Carabinieri di Mantova, Goito, Castiglione, Viadana, Ostiglia, Sabbioneta, Bozzolo, Curtatone, Gonzaga e Guidizzolo.