La Questura si illumina di arancione contro la violenza sulle donne

La Polizia di Stato di Mantova ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “Orange The World” promossa da UN Women, Ente della Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere, impegnato nella contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata della Questura si è tinta di arancione e grazie al sostegno dell’Associazione Asso Installatori rinnova il suo impegno nel diffondere la cultura della consapevolezza, della non discriminazione e del rispetto assoluto dei diritti umani.