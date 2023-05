Il prefetto di Mantova ha incontrato i quattro sindaci neo-eletti nella nostra provincia

MANTOVA Nella mattinata di ieri il Prefetto di Mantova dott. Gerlando Iorio ha incontrato i Sindaci dei Comuni di Borgo Mantovano, Castel Goffredo, Ceresara, Rodigo eletti nelle consultazioni elettorali tenutesi il 14 ed il 15 maggio scorsi.

Il Prefetto, dopo aver formulato i migliori auguri di buon lavoro ai neoeletti, ha evidenziato la fondamentale importanza del ruolo dei Sindaci, prima avanguardia istituzionale sul territorio, apprezzando, in particolare, lo spirito di collaborazione e la proattività dimostrati nell’affrontare – in particolare negli ultimi anni trascorsi – sfide sempre più complesse nell’interesse generale e delle comunità di riferimento.

Il colloquio con i Sindaci ha toccato, in primo luogo, il tema della sicurezza, nelle sue varie declinazioni (sicurezza pubblica, urbana, partecipata): il Prefetto ha avuto modo di ribadire che tutte le istituzioni, in primo luogo gli Enti Locali, sono chiamate a lavorare insieme in ragione delle proprie competenze, per instaurare un controllo integrato e solidale del territorio mediante iniziative coordinate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, effettivamente tarate sulla domanda di sicurezza propria di un determinato contesto territoriale.

Altra tematica di grande rilievo affrontata nel corso dell’incontro odierno è quella correlata alla gestione del fenomeno migratorio, in cui solamente un approccio sinergico ed integrato tra Stato ed Amministrazioni Locali può agevolare l’individuazione di soluzioni concrete per strutturare un sistema di accoglienza sostenibile, proiettato su situazioni alloggiative numericamente contenute e il più possibile diffuse sul territorio provinciale: nel merito, il Prefetto ha rinnovato ai Sindaci l’invito di continuare a farsi parte attiva, verificando e segnalando la presenza nei relativi ambiti comunali di appartamenti ed unità abitative, anche inutilizzate, disponibili per accogliere i richiedenti protezione internazionale. Sul punto, il Prefetto ha confermato il sostegno della Prefettura nel coprire i costi dell’ospitalità, grazie ai fondi governativi stanziati.

Inoltre, sono state affrontate anche le tematiche del disagio giovanile, della sicurezza stradale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e del disagio abitativo, nonché quello delle progettualità presentate a carico dei fondi del P.N.R.R., che impegneranno significativamente i Comuni in qualità di soggetti attuatori nei prossimi anni: al riguardo, il Prefetto ha fornito ai Sindaci assicurazione sul supporto che la Prefettura potrà offrire alle amministrazioni per il corretto avanzamento dei progetti. L’esigenza di fare bene – e soprattutto nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla natura dei finanziamenti – dovrà coniugarsi con quella, altrettanto importante, volta a tutelare la legalità dell’intera filiera attivata nella realizzazione delle progettualità, al fine di scongiurare il rischio che interessi illeciti si inseriscano nelle procedure di erogazione dei fondi, in adesione alle “Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR” sottoscritte presso la Prefettura l’8 luglio scorso.