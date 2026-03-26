Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026. Presente anche un progetto che riguarda i Vigili del Fuoco di Mantova

MANTOVA Vieni anche tu “al servizio della comunità” e fai squadra con i Vigili del Fuoco. Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare domanda per il Servizio Civile Universale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’esperienza che oltre a far accrescere la tua formazione potrà anche essere di aiuto agli altri. Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile da realizzare in Italia e all’estero. Il programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mette a disposizione 239 posti di operatore volontario, di cui 61 riservati a Giovani con Minori Opportunità, suddivisi in due progetti. “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, ha lo scopo di condividere ed arricchire la memoria dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza e i valori maturati nel tempo dal Corpo Nazionale. Memoria intesa non solo come ricordo, ma anche come ponte tra le generazioni, attraverso la promozione e la salvaguardia del patrimonio storico-culturale del Corpo Nazionale. Facendo emergere il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo, la memoria diviene lo strumento per conoscere e perfezionare modelli virtuosi utili ad affrontare le emergenze. Contiamo sull’aiuto di 107 giovani (27 posti saranno riservati a Giovani con Minori Opportunità) in 21 sedi: – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale (Roma). – Direzioni Regionali di Campania (Napoli), Piemonte (Torino) e Sardegna (Cagliari). – Comandi di Arezzo, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Mantova, Messina, Milano, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verbania. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma DOL (Domanda on-line) raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.