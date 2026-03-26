26 Marzo 2026 - 22:02:31
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026. Presente...

Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026. Presente anche un progetto che riguarda i Vigili del Fuoco di Mantova

MANTOVA  Vieni anche tu “al servizio della comunità” e fai squadra con i Vigili del Fuoco. Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare domanda per il Servizio Civile Universale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’esperienza che oltre a far accrescere la tua formazione potrà anche essere di aiuto agli altri. Sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile da realizzare in Italia e all’estero. Il programma “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, promosso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mette a disposizione 239 posti di operatore volontario, di cui 61 riservati a Giovani con Minori Opportunità, suddivisi in due progetti. “Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, ha lo scopo di condividere ed arricchire la memoria dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza e i valori maturati nel tempo dal Corpo Nazionale. Memoria intesa non solo come ricordo, ma anche come ponte tra le generazioni, attraverso la promozione e la salvaguardia del patrimonio storico-culturale del Corpo Nazionale. Facendo emergere il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo, la memoria diviene lo strumento per conoscere e perfezionare modelli virtuosi utili ad affrontare le emergenze. Contiamo sull’aiuto di 107 giovani (27 posti saranno riservati a Giovani con Minori Opportunità) in 21 sedi: – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale (Roma). – Direzioni Regionali di Campania (Napoli), Piemonte (Torino) e Sardegna (Cagliari). – Comandi di Arezzo, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Mantova, Messina, Milano, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verbania. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma DOL (Domanda on-line) raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati