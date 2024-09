Il tenente colonnello Giorgio Feola nuovo comandante del reparto operativo

MANTOVA Nella giornata odierna il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, nella cornice del Palazzo seicentesco che ospita la Caserma “E.TROTTI”, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Giorgio Feola, che nei prossimi giorni assumerà l’incarico di Comandante del Reparto Operativo.

L’Ufficiale, laureato in Criminologia, ha una lunga esperienza nelle file dell’Arma: arruolato come Carabiniere ausiliario, ha frequentato la scuola sottufficiali ricoprendo successivamente incarichi a Catania, in Trentino ed a Bologna. Ha prestato servizio nella missione di pace presso il contingente MSU Carabinieri in Kosovo. Vincitore di concorso, è transitato nel ruolo Ufficiali dove ha avuto una lunga permanenza in Calabria, al comando della Tenenza di Cassano allo Ionio (CS), zona ad alti indice di criminalità organizzata, riscuotendo numerosi successi per brillanti operazioni. Successivamente il Ten.Col. Feola ha comandato una compagnia presso il 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Venezia-Mestre, la compagnia di Copparo (FE) e, negli ultimi 4 anni ha retto il comando del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trieste. E’ Cavaliere al merito della repubblica Italiana, ed è stato insignito della medaglia di bronzo al valor civile e di altre importanti benemerenze.

Come è tradizione, l’Ufficiale neo giunto si è presentato al Comandante Provinciale, che lo ha ricevuto nel suo ufficio e, dandogli il benvenuto nella provincia di Mantova, si è soffermato sulle caratteristiche del territorio e delle problematiche ad esso connesse.

Nei prossimi giorni il Tenente Colonnello Giorgio Feola prenderà il posto del Tenente Colonnello Carmelo Graci, destinato al Comando Provinciale Carabinieri di Verona, con l’incarico di Capo Ufficio Comando.

In data odierna gli ufficiali sono stati ricevuti dal Prefetto e dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore Capo della Repubblica per i saluti di rito.