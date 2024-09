MANTOVA Nell’ambito dello spazio Mantova Golosa della fiera Millenaria di Gonzaga, domenica 8 settembre è stata presentata la XXVIII edizione della rassegna “Di zucca in zucca”, itinerario gastronomico fra cultura e coltura della zucca, promossa dal Consorzio agrituristico mantovano. Molti i presenti ( 75 persone) che hanno potuto gustare i tortelli di zucca preparati dall’agriturismo Le Caselle di San Giacomo delle Segnate.

Nel corso della manifestazione, da domenica 8 settembre a domenica 8 dicembre, gli agriturismi aderenti all’iniziativa propongono menù a base di zucca, corsi di cucina e tante attività che vedono la zucca protagonista.

Sono molteplici, infatti, gli appuntamenti che si susseguiranno in questo periodo dedicati alla versatilità della zucca, che diviene alimento da cucinare, oggetto da scolpire, scavare, dipingere, plasmare, decorare, trasformare, componente base di cosmetici..

Per l’occasione, come ogni anno, è stata preparata una guida che parla della zucca in tutte le sue fantastiche sfaccettature ed i suoi molteplici impieghi.

La guida si compone di 48 pagine e presenta anche una cinquantina di varietà di zucca con tante informazioni sulle migliori modalità di coltivazione. La guida è in distribuzione gratuita presso la sede del Consorzio e presso i mercati contadini di Mantova, a Borgo Chiesanuova e sul Lungorio, e se ne può richiedere l’invio per posta allegando i francobolli relativi. Per tutto il periodo, inoltre, sarà in distribuzione gratuita anche negli agriturismi che partecipano all’iniziativa. La pubblicazione viene richiesta ogni anno da molte persone in tutta Italia ed ha contribuito a promuovere la vendita della zucca mantovana al di fuori della nostra provincia. Esemplare è il caso della rassegna “Frutti antichi”, in programma nel primo fine settimana di ottobre nel castello di Paderna (PC), dove la vendita delle zucche mantovane è passata, in pochi anni, da 50 kg a 15 quintali.

La zucca rientra nell’immagine turistica di Mantova, insieme ai tesori della città d’arte. “Di zucca in zucca” fa parte del movimento europeo degli eventi turistici sulla zucca. Fra questi, da alcuni anni rientra anche la manifestazione “Festa delle Lumere”, promossa dal Consorzio, con il contributo ed il sostegno del Comune di Mantova.

Domenica 27 ottobre, infatti, come ogni anno, sul Lungorio si terrà la festa delle Lumere, con laboratori di scultura vegetale, spaventapasseri, vendita di zucche alimentari e da intaglio, di prodotti a base di zucche e di zucche da arredo, street food a base zucca, animazioni, spettacoli per bambini e concerti di gruppi folkloristici.

In 28 anni, la manifestazione ha contribuito a far conoscere la zucca mantovana in tutto il Paese, pur mantenendo un forte radicamento con il territorio d’origine, in alternativa alla varietà “Delica”, che rimane espressione della globalizzazione, essendo ormai coltivata in tutto il mondo, spesso in condizioni di lavoro insostenibile.

La qualità delle zucche, quest’anno è buona e la produzione è nella media, anche se non mancano aziende penalizzate dalla grandine e dall’eccessivo caldo che ha fatto letteralmente scoppiare le zucche Delica, a differenza delle zucche “Cappello del prete” si sono salvate grazie alla scorza più spessa.

Mantova si conferma sempre più ai primi posti in Italia per produzione e per superfici coltivate.