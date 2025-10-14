Immigrazione clandestina, vasta operazione (anche con elicottero) dei Carabinieri

È in corso, dall’alba di oggi, una vasta operazione nella provincia di Mantova. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Mantova, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Mantova, nei confronti di due imprenditori di origine moldava, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Contestualmente sono in corso anche perquisizioni domiciliari ed informatiche in alcuni comuni della Provincia di Mantova, Ferrara e Rovigo.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova stanno anche notificando degli inviti per rendere interrogatorio “preventivo”, finalizzati alla successiva applicazione di una

misura cautelare personale, nei confronti di due imprenditori italiani ritenuti responsabili di sfruttamento del lavoro quali utilizzatori finali della manodopera procurata dai primi due.

L’operazione coinvolge 40 Carabinieri con il supporto del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG).