Presentata la Fiera della Polenta 2025

La 27a edizione della “Fiera della Polenta”, in programma
a Vigasio da giovedì 16 ottobre a domenica 9 novembre
2025 , si conferma ancora una volta come una delle
manifestazioni del settore più complete, pronta ad
accogliere visitatori da tutta Italia ma anche dall’estero.
Cinque sono le tensostrutture allestite, in grado di ospitare
ogni sera fino a 4.500 visitatori, una capienza ampliata
rispetto alle scorse edizioni, con le 12 cucine impegnate a
preparare oltre 130 diverse portate.” La peculiarità di
questo evento rimane la valorizzazione della nostra polenta,
un prodotto di altissima qualità, senza alcun trattamento né
manipolazione a livello genetico coltivato esclusivamente nel
territorio di Vigasio”, ha commentato il presidente di Vigasio
Eventi, società che organizza l’appuntamento, Umberto
Panarotto, nel corso della conferenza stampa di presentazione
ospitata dal Mercato Coperto di Campagna Amica. Precisando
che “ davvero ampia è la scelta delle pietanze proposte,
selezionate con cura grazie all’utilizzo di prodotti di prima
qualità. Oltretutto, e ci teniamo a sottolinearlo, mantenendo
per tutti i piatti gli stessi prezzi dell’edizione precedente”.
“La polenta, protagonista di questa Fiera, viene da produzioni
di mais locali, controllate ed eccellenti”, ha aggiunto il
Presidente della Provincia Flavio Pasini. “Questo aspetto è
fondamentale perché definisce un evento che non è una
semplice ‘manifestazione-contenitore’ come se ne vedono
diverse, ma risulta espressione autentica delle tradizioni e
delle competenze agricole di un territorio. Aspetti che rendono
la Fiera della Polenta, al pari di altre feste enogastronomiche
delle tipicità scaligere, unica e non replicabile altrove”.
Il sindaco di Vigasio Eddi Tosi ha ricordato che questa
manifestazione “era nata come festa sul piazzale della chiesa,
promossa da pochi volontari, quasi per scherzo, con
l’obiettivo di valorizzare il nostro mais, ed è gradualmente
cresciuta fino a trasformarsi in Fiera accogliendo un numero
sempre più crescente di visitatori arrivando a toccare le
120.000 presenze”. Per Franca Castellani, vice presidente
provinciale di Coldiretti,”questa manifestazione ha il merito
di esaltare le eccellenze del territorio, in particolare il mais
che ha una valenza importante nella nostra dieta”.
Tra le novità di quest’anno da segnalare la paella, il manzo
all’olio, la sottocoscia di pollo, il pollo al curry, il pollo con
peperoni e cipolla piccante, le polpettine con salsa
all’amarone e cipolla caramellata, i maccheroncini con
tastasal, il baccalà mantecato, il luccio in salsa. Non mancano
poi alcune pietanze della tradizione quali pastisada de caval,
polenta e baccalà, frittura di pesce, risotto alla vigasiana,
tortellini di Valeggio fatti a mano, bigoli con l’anara, grigliate
di carne, dolci serviti in monoporzione oltre ad un’ampia
scelta di pizze preparate con un impasto a base di farina di
mais. Una manifestazione aperta tutte le sere fino al 9
novembre, (sabato, domenica e festivi per l’ intera
giornata pranzo e cena) ), proponendo spettacoli, teatro,
musica, eventi ed intrattenimenti tutti i giorni sempre ad
ingresso libero. Giovedì 16 ottobre , in occasione
dell’inaugurazione, aperitivo e torta di benvenuto per tutti. Ad
accogliere gli ospiti Tina, la simpatica mascotte della
manifestazione.
Da segnalare poi che ogni lunedì, martedì e mercoledì , alle
22.30, si svolge l’ormai tradizionale ed apprezzatissima
estrazione a premi alla quale si può concorrere,
gratuitamente, utilizzando il biglietto consegnato alla cassa
dopo ogni ordinazione. Numerosi i premi in palio tra cui, ad
ogni estrazione, un televisore formato 50 pollici.
Ricordiamo che utilizzando l’app della “Fiera della
Polenta”, gli utenti possono consultare l’intero menù e
selezionare i loro piatti preferiti direttamente dallo
smartphone. Si può scaricare l’applicazione dal sito ufficiale o
cercarla negli store digitali App Store e Google Play. Una
volta scaricata, i visitatori possono scegliere i loro piatti
preferiti, presentarsi alle casse dedicate mostrando il QR code
ricevuto o utilizzare gli appositi totem per
completare il pagamento. Anche per l’edizione 2025 la “ Fiera
della Polenta” ha un occhio di riguardo per la sostenibilità
ambientale. Grazie al servizio dell’azienda “Ecolinea”,
mediante la fornitura di stoviglie riutilizzabili (piatti in
melamina e posate in acciaio) è stata ridotta drasticamente la
produzione di rifiuto plastico. Per il programma completo
visitare il sito www.fieradellapolenta.it
Marco Ballini
Addetto Stampa