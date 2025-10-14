Presentata la Fiera della Polenta 2025

La 27a edizione della “Fiera della Polenta”, in programma

a Vigasio da giovedì 16 ottobre a domenica 9 novembre

2025 , si conferma ancora una volta come una delle

manifestazioni del settore più complete, pronta ad

accogliere visitatori da tutta Italia ma anche dall’estero.

Cinque sono le tensostrutture allestite, in grado di ospitare

ogni sera fino a 4.500 visitatori, una capienza ampliata

rispetto alle scorse edizioni, con le 12 cucine impegnate a

preparare oltre 130 diverse portate.” La peculiarità di

questo evento rimane la valorizzazione della nostra polenta,

un prodotto di altissima qualità, senza alcun trattamento né

manipolazione a livello genetico coltivato esclusivamente nel

territorio di Vigasio”, ha commentato il presidente di Vigasio

Eventi, società che organizza l’appuntamento, Umberto

Panarotto, nel corso della conferenza stampa di presentazione

ospitata dal Mercato Coperto di Campagna Amica. Precisando

che “ davvero ampia è la scelta delle pietanze proposte,

selezionate con cura grazie all’utilizzo di prodotti di prima

qualità. Oltretutto, e ci teniamo a sottolinearlo, mantenendo

per tutti i piatti gli stessi prezzi dell’edizione precedente”.

“La polenta, protagonista di questa Fiera, viene da produzioni

di mais locali, controllate ed eccellenti”, ha aggiunto il

Presidente della Provincia Flavio Pasini. “Questo aspetto è

fondamentale perché definisce un evento che non è una

semplice ‘manifestazione-contenitore’ come se ne vedono

diverse, ma risulta espressione autentica delle tradizioni e

delle competenze agricole di un territorio. Aspetti che rendono

la Fiera della Polenta, al pari di altre feste enogastronomiche

delle tipicità scaligere, unica e non replicabile altrove”.

Il sindaco di Vigasio Eddi Tosi ha ricordato che questa

manifestazione “era nata come festa sul piazzale della chiesa,

promossa da pochi volontari, quasi per scherzo, con

l’obiettivo di valorizzare il nostro mais, ed è gradualmente

cresciuta fino a trasformarsi in Fiera accogliendo un numero

sempre più crescente di visitatori arrivando a toccare le

120.000 presenze”. Per Franca Castellani, vice presidente

provinciale di Coldiretti,”questa manifestazione ha il merito

di esaltare le eccellenze del territorio, in particolare il mais

che ha una valenza importante nella nostra dieta”.

Tra le novità di quest’anno da segnalare la paella, il manzo

all’olio, la sottocoscia di pollo, il pollo al curry, il pollo con

peperoni e cipolla piccante, le polpettine con salsa

all’amarone e cipolla caramellata, i maccheroncini con

tastasal, il baccalà mantecato, il luccio in salsa. Non mancano

poi alcune pietanze della tradizione quali pastisada de caval,

polenta e baccalà, frittura di pesce, risotto alla vigasiana,

tortellini di Valeggio fatti a mano, bigoli con l’anara, grigliate

di carne, dolci serviti in monoporzione oltre ad un’ampia

scelta di pizze preparate con un impasto a base di farina di

mais. Una manifestazione aperta tutte le sere fino al 9

novembre, (sabato, domenica e festivi per l’ intera

giornata pranzo e cena) ), proponendo spettacoli, teatro,

musica, eventi ed intrattenimenti tutti i giorni sempre ad

ingresso libero. Giovedì 16 ottobre , in occasione

dell’inaugurazione, aperitivo e torta di benvenuto per tutti. Ad

accogliere gli ospiti Tina, la simpatica mascotte della

manifestazione.

Da segnalare poi che ogni lunedì, martedì e mercoledì , alle

22.30, si svolge l’ormai tradizionale ed apprezzatissima

estrazione a premi alla quale si può concorrere,

gratuitamente, utilizzando il biglietto consegnato alla cassa

dopo ogni ordinazione. Numerosi i premi in palio tra cui, ad

ogni estrazione, un televisore formato 50 pollici.

Ricordiamo che utilizzando l’app della “Fiera della

Polenta”, gli utenti possono consultare l’intero menù e

selezionare i loro piatti preferiti direttamente dallo

smartphone. Si può scaricare l’applicazione dal sito ufficiale o

cercarla negli store digitali App Store e Google Play. Una

volta scaricata, i visitatori possono scegliere i loro piatti

preferiti, presentarsi alle casse dedicate mostrando il QR code

ricevuto o utilizzare gli appositi totem per

completare il pagamento. Anche per l’edizione 2025 la “ Fiera

della Polenta” ha un occhio di riguardo per la sostenibilità

ambientale. Grazie al servizio dell’azienda “Ecolinea”,

mediante la fornitura di stoviglie riutilizzabili (piatti in

melamina e posate in acciaio) è stata ridotta drasticamente la

produzione di rifiuto plastico. Per il programma completo

visitare il sito www.fieradellapolenta.it

Marco Ballini

Addetto Stampa