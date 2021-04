In distribuzione 30 quintali di cibo Made in Italy

MANTOVA – È iniziata anche a Mantova la distribuzione di circa 30 quintali di cibo Made in Italy di qualità destinati alle famiglie piegate dall’emergenza Covid. A promuovere l’iniziativa è Coldiretti Mantova, coinvolta sul territorio insieme al Consorzio Virgilio nell’ambito dell’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. In provincia Coldiretti Mantova sta distribuendo i pacchi alimentari grazie alla collaborazione di associazioni, parrocchie e Caritas provinciale. L’agroalimentare in Italia. L’approvvigionamento alimentare in Italia – sottolinea Coldiretti – è assicurato grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita.