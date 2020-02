In duemila a Milano da Giorgia Meloni. Nutrita la delegazione mantovana

MILANO Nutrita la delegazione mantovana di Fratelli d’Italia che ha raggiunto il Mi.Co. di Milano per partecipare alla serata che Giorgia Meloni ha voluto dedicare alla Lombardia. Insieme al portavoce del partito Alessandro Beduschi, erano presenti – tra gli altri – la senatrice Isabella Rauti (eletta nel collegio uninominale di Mantova), la consigliera regionale Barbara Mazzali, il coordinatore Carlo Maccari, la responsabile degli Enti Locali Paola Mancini, Giancarlo Froni, Salvatore Scalia, Valentina Caleffi e il sindaco di Borgo Virgilio Francesco Aporti. Più di duemila gli intervenuti per seguire con entusiasmo la Meloni, la quale ha ricordato le sue recenti battaglie a difesa dell’identità nazionale, dei prodotti made in Italy e la forza delle proposte senza l’esigenza della protesta. Con la consueta coerenza la leader di Fratelli d’Italia ha esternato il suo pensiero su uno dei temi essenziali, le alleanze: «Improbabili accordi? Mettiamo subito una cosa in chiaro: mai col Pd, mai coi 5 Stelle e mai con Renzi. FdI sempre dalla stessa parte». Quindi la smentita dei rumors su ipotetici dissidi tra gli alleati per l’individuazione dei candidati: «Il giochino per metterci contro non funzionerà, si mettano il cuore in paese». Giorgia Meloni in Lombardia, vuol dire che Fratelli d’Italia ambisce a ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche al Nord produttivo.

Matteo Vincenzi