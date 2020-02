Parcheggi: Palazzi dice 600 in più, Baschieri solo 84

MANTOVA Annunci a parte, vediamoci dentro. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Luigi Baschieri contesta i numeri resi dal sindaco Mattia Palazzi e dall’assessore alla mobilità Iacopo Rebecchi in relazione ai parcheggi aumentati, a detta loro, di 600 unità, con previsione di arrivare a mille quando saranno pronti gli scambiatori di piazzale Montelungo e campo canoa. «Ho fatto un accesso atti presso la Polizia locale, e le cifre che mi hanno rese sono ben diverse», commenta il consigliere azzurro esibendo le tabelle ufficiali.

Insomma, per l’opposizione, i numeri dicono che i posti auto in città sono grossomodo sempre quelli da quando amministra il centrosinistra. «La fotografia scattata al 31 dicembre 2019 – spiega Baschieri – evidenzia un’ottantina di stalli in più realizzati grazie all’apertura dell’ex quartier generale Tea in vicolo Stretto, misura compensativa nata dopo l’ampliamento della Ztl che ha interessato via Calvi tra mille polemiche. Altri posti non ne vedo. Le misure annunciate da Rebecchi e Palazzi (loro parlano addirittura di 600 nuovi posti in due anni) sono ancora da attuare. In particolare l’ampliamento della sosta gratuita del campo canoa, e la realizzazione del parcheggio in struttura in capo ad Apcoa sul lungolago Gonzaga. In merito alla politica della sosta, semmai, noto un aumento tariffario che allinea i prezzi con quanto già applicato dagli altri capoluoghi limitrofi, dimenticando però che oggi Mantova è l’unica città lombarda che fa pagare la sosta nelle domeniche e nei festivi».

Per Baschieri, i numeri dicono infine che «la logica economica ha prevalso sul buonsenso viabilistico: basti notare che il numero di stalli in centro con tariffa 1,70 è aumentato esponenzialmente. Per converso, quelli nella zona semicentrale sono diminuiti. Addirittura è ingannevole il numero dei posti gratuiti aumentati in Ztl A, in quanto si riferiscono solo al cambiamento di colore delle strisce dovuto all’allargamento della Ztl» conclude Baschieri.