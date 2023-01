In Lombardia il 62% degli over 80 si è vaccinato

MANTOVA – “Il 62% degli over 80 in Lombardia si è vaccinato contro l’influenza. Al 2 gennaio, sono state effettuate 1.831.497 vaccinazioni, oltre 50.000 in più dello scorso anno. Un risultato soddisfacente che dimostra una maggiore consapevolezza dei nostri cittadini, soprattutto più fragili, a prevenire le forme gravi di malattia provocati dai virus influenzali”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia commenta i dati delle somministrazioni antinfluenzali. Offerta gratuita, Lombardia prima in Italia. “Sicuramente – prosegue l’assessore – ha inciso positivamente anche l’offerta gratuita che quest’anno abbiamo voluto rivolgere a tutti i cittadini, prima Regione in Italia a farlo. Il picco influenzale non è ancora finito e per chi volesse ancora oggi è possibile vaccinarsi dal proprio medico di base, su prenotazione nelle farmacie aderenti o nei Centri vaccinali”. L’assessore ribadisce l’importanza della quarta dose di vaccino anticovid, soprattutto per le categorie a rischio. Informa che in questi giorni di festività c’è disponibilità presso la rete delle farmacie aderenti o nei Centri vaccinali. “Ormai è accertato il fatto che la vaccinazione abbia protetto soprattutto anziani e fragili dalle conseguenze gravi del covid – dice l’assessore – così come abbiamo capito che soprattutto in chi ha un sistema immunitario compromesso la durata della protezione si abbassa notevolmente. Per questo invito a fare la quarta dose”.