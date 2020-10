Calcio dilettanti – Il Suzzara si rinforza con Bottoli e Oubaida

SUZZARA Il Suzzara, in emergenza centrocampo, batte due colpi per rinforzare la rosa di mister Alessandro Mutti: dopo aver preso Omar Boukal, ex Gonzaga, che ha già esordito in campionato nella partita con il Marmirolo, i bianconeri hanno chiuso per il centrocampista Bottoli, liberato una decina di giorni fa proprio dal Rullo, che nel ha giocato in passato anche con le maglie di Castiglione, Casalromano e Castel d’Ario e con il difensore Mourad Oubaida, proveniente dal Campagnola e che ha militato per un paio di stagioni con la maglia del Viadana. Il primo è già stato tesserato e dunque sarebbe teoricamente a disposizione del tecnico per la trasferta di oggi a Manerbio contro la Virtus.

Per il secondo c’è ancora qualche passaggio burocratico da espletare: dovrebbe essere pronto per gli impegni della prossima settimana. Con questi due innesti dunque le zebre potranno affrontare con maggiore tranquillità gli impegni ufficiali, viste le lunghe indisponibilità di Carlini (comunque sulla via del recupero), di Giacomo Dondi e di Davide Micheloni, squalificato per tre giornate dopo il cartellino rosso rimediato nel finale del match col Marmirolo.