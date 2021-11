Il concorso d’eleganza chiude le celebrazioni della 5° Giornata del Motorismo storico

MANTOVA Il trittico degli eventi organizzati per celebrare la 5a Giornata Mondiale Motorismo Storico, si è conclusa sabato scorso con il Concorso d’Eleganza denominato: “Tazio Arbiter Elegantiarum-Trofeo Ebel”.

A Castel d’Ario, in piazza Nuvolari, trasformata nell’occasione in un salone d’alta classe di auto storiche, affollata dal pubblico, si sono svolti i suggestivi rituali che contraddistinguono i concorsi. La giuria ha passato in attenta rassegna le vetture esposte con i loro proprietari intenti a descrivere il percorso storico dell’auto in esame. I tiepidi e limpidissimi raggi di sole hanno conferito ancora più colore alle luccicanti vetture esposte nel salotto casteldariese.

Parallelamente al concorso d’eleganza si è svolto anche un raduno a tema e riservato alle auto storiche da competizione come naturale corollario alla figura di pilota del grande “campione”, al quale la Giornata Mondiale è intitolata.

Anche questo evento ha confermato che, il motorismo datato ha assunto finalmente una valenza storico-culturale. Il pubblico intervenuto alla manifestazione si è interessato a questo patrimonio, al curriculum delle vetture esposte e caratteristiche costruttive dei vari esemplari.

La giuria, composta dal Presidente Andrea Maieli con Marco Mondini e Angelo Manenti componenti, ha garantito ai partecipanti una valutazione attenta ed analitica delle vetture schierate nella nobile contesa, tutte di alto livello con alcune rarità e anche delle fuori serie, preparate e proposte nel lor massimo splendore.

Le vetture in concorso con alcuni rari esemplari pre guerra e in prevalenza poi vetture costruite nel dopo guerra a testimoniare il meglio del design quando, facendo scuola, i carrozzieri italiani hanno disegnato e costruito auto da sogno ammirate in tutti i continenti. Davanti al monumento di Tazio Nuvolari, ha avuto luogo la premiazione delle auto secondo le classi di rispettiva appartenenza, culminata con la proclamazione della vettura vincitrice assoluta del Trofeo Ebel.

Si è aggiudicata il prestigioso trofeo la vettura FIAT 1100 E carrozzata dalla GHIA di Torino nel 1950, esemplare unico, che è stata restituita alle sue condizioni originarie dalla Collezione Lopresto di Milano per conto del suo proprietario, che è un famoso collezionista giapponese.

Nelle loro classi hanno brillato la Fiat 1100 Carrozzata dagli stabilimenti Fiat, la Jaguar XK 120 C OTS e la Citroen DS 21 Cabrio.

Con il concorso, si è concluso il “trittico” degli eventi, tutti ospitati a Castel d’Ario, che il comitato organizzatore mantovano ha messo a punto per celebrare la 5a GMMS, che ha goduto dei qualificati apprezzamenti da parte del Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e vive espressioni di sostegno da parte di Angelo Sticchi Damiani, del Presidente dell’Automobile Club d’Italia in particolare per l’impegno profuso a sostegno dell’orientamento professionale dei giovani studenti dello IAL Lombardia.

Per gli appassionati l’appuntamento è fissato al 16 novembre 2022, che coincide con la ricorrenza dei 130 anni dalla nascita di Tazio Nuvolari.