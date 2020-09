Incastrato dal Dna: nuovi guai per il ladro seriale dei circoli sportivi

MANTOVA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova hanno denunciato F.D., classe 78, pluripregiudicato e ristretto in carcere dal 2 aprile scorso, poiché ritenuto responsabile di un furto avvenuto lo scorso 2 aprile presso un circolo nautico di porto Catena.

In quella circostanza il malvivente, a fronte di ingenti danni, aveva racimolato un magro bottino di poche decine di euro e qualche merendina rubata dai distributori automatici. Ma nel corso dell’effrazione il maldestro autore si è lievemente ferito lasciando poche gocce di sangue sul luogo del misfatto.

Il successivo sopralluogo di furto ha poi consentito di repertare il DNA e di trasmetterlo al Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma che, grazie alla comparazione in banca dati, è riuscito a dare un nome ed un volto al presunto ladro.

Considerato il suo curriculum criminale, non si esclude che nei prossimi mesi possano emergere ulteriori risultate positive su eventuali responsabilità a suo carico.

I CONSIGLI DEI CARABINIERI

Nella malauguratamente ipotesi qualcuno fosse vittima di furto in abitazione o in esercizio commerciale, oltre a contattare il numero unico di emergenza 112, è fondamentale non inquinare la scena del crimine. Nell’attesa dell’arrivo della pattuglia NON TOCCATE NULLA. Chi mangia fa molliche!