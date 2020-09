Calcio Eccellenza – Manini: “Castiglione-Governolese, la mia sfida del cuore”

CASTIGLIONE Se Castiglione è la “casa” in tutti i sensi di Gianluca Manini, quest’anno nel doppio ruolo di tecnico e manager degli aloisiani che hanno abbracciato la filosofia del “chilometro zero”, Governolo può essere definita a buon titolo la seconda: due stagioni da allenatore con un campionato di Promozione vinto al termine di una cavalcata esaltante e un campionato di Eccellenza concluso con una tranquilla salvezza, oltre ad una semifinale di Coppa. «E’ vero quel che si dice: una volta Pirata, per sempre Pirata – dice Manini -. Domenica per la prima volta affronterò da allenatore avversario la Governolese, una piazza che mi è rimasta nel cuore anche dopo la fine della mia esperienza. Sento ancora qualche tifoso, i rapporti sono rimasti ottimi con Marzio Guernieri e Fabio Bronzatti, ma non solo; con tutti i personaggi storici della società, per esempio il mitico Donato Berretta. Sarà bello rivedere tutti». Domenica però i sentimenti verranno messi da parte per 90’, c’è una gara da giocare e vincere: «Noi possiamo fare bene, dovremo riscattare la sconfitta del primo turno, così come avrà voglia di riscatto la Governolese – dice Manini -, che si è molto rinnovata in sede di mercato. Mi aspetto un derby vero e proprio, con tutti i crismi: la Governolese è sempre agguerrita e non molla mai, dunque attenzione ai Pirati». La prima partita ufficiale a Bedizzole ha visto una sconfitta degli aloisiani: «Nel primo tempo siamo andati bene – prosegue il tecnico – se avessimo segnato tre gol non ci sarebbe stato nulla da dire. Purtroppo però abbiamo sciupato troppo, capitolando nella ripresa quando le assenze come quelle di Chiarini e Fantoni e gli acciacchi di Maccabiti e Salomoni si sono fatti sentire. Ma per domenica recupereremo qualcuno». Buone indicazioni dal test con lo Sporting, vinto 3-1: «Abbiamo fatto qualche esperimento e ho visto bene la squadra contro un’ottima compagine di Promozione». Torna in pianta stabile il secondo portiere Simone Segna, che verrà tesserato di nuovo, mentre continuerà ad allenarsi con la squadra il forte centrocampista Gianmarco Gerevini, 27enne ex Olhanense e Atletico Lisbona in B portoghese, oltre ad Ischia e Viareggio in C, ultime esperienze in D con Monterosi, Matelica, Adriese e Latina.