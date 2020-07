Seconda Cat. – Carturan: “Ceresarese rinnovata e pronta alla sfida”

CERESARA Un Riccardo Carturan soddisfatto al termine della campagna acquisti della Ceresarese ancora impegnata in Seconda categoria, campagna acquisti da lui personalmente portata avanti nella doppia veste di allenatore e ds. «Si è cercato di rinforzare l’organico per ovviare a quelle “carenze” che c’erano la scorsa stagione – afferma Carturan -, sulla carta sembra un organico competitivo, di buona qualità, organico dove trovano posto Bernabeni, Fincato e Gattazzo, reduci da gravi infortuni. Un organico giovane forte però di qualche atleta di esperienza, Luca Allodi, Balzanelli e Moreno Bassi tanto per citarne qualcuno. Abbiamo rinforzato la squadra con un costo ridotto, la squadra andrà giudicata sul campo, in partita, c’è voglia di far bene. C’è stato come è noto anche un rinnovo della cariche nel Direttivo, con Claudio Rossetti nuovo presidente al posto di Giuseppe Campagnari. Vogliamo dare soddisfazioni a dirigenza e tifosi». «Tre stagioni fa – conclude Carturan – la Ceresarese ha disputato il torneo di Seconda a Cremona, sfiorando la promozione in Prima, nell’ultima ha fatto bene a Brescia, tanto che al momento della sospensione per il Coronavirus era sesta nel girone G. Nel 2020/21 sarebbe bello giocare a Mantova».