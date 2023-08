Ciclismo – Oggi i Giovanissimi a Carpi, domani “La Punzonatura” a Castel Goffredo

Mantova Domani a Castel Goffredo sarà il turno della ciclostorica “La Punzonatura”, mentre per la parte agonistica l’ultimo fine settimana di agosto prevede per gli atleti e le atlete virgiliani impegni fuori dai confini provinciali. Oggi i Giovanissimi dell’Allgor Tatobike saranno in gara a Carpi (Mo), mentre lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi parteciperà alla prima delle tappe della Due giorni di Vertova (Bg). La juniores Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme stamattina ad Ornavasso (Vb) affronterà la prova in linea mentre al pomeriggio si cimenterà nella cronoscalata. Domani gli appassionati del ciclismo d’altri tempi non potranno perdersi, con partenza e arrivo a Castel Goffredo, la ciclostorica “La Punzonatura”. L’appuntamento vedrà impegnato dietro le quinte l’esperto Corrado Monfardini che potrà avvalersi della collaborazione dell’Associazione Culturale “La Senga” e del patrocinio del Comune di Castel Goffredo, dell’Aics e del Comitato provinciale Fci. Al fianco degli appassionati che si presenteranno debitamente attrezzati con bici d’epoca e divise delle formazioni storiche del secolo scorso, vi saranno pure il campione Michele Dancelli e l’ex professionista Marco Serpellini. Il programma prevede dalle 7.45 il ritrovo dei partecipanti nel parco dell’Agriturismo “La Sguazzarina” e dalle 9.15 la partenza della pedalata non competitiva a velocità controllata. Sul versante agonistico i Giovanissimi dello Sporteven e del Mincio Chiese saranno in gara a Bovolone (Vr) e quelli del Ciclo Club 77 a Rodengo Saiano (Bs). In ambito femminile Esordienti e Allieve del Gioca in bici Oglio Po punteranno al successo a Formigine (Mo), mentre Esordienti e Allievi del Mincio Chiese punteranno a lasciare il segno ad Erbè (Vr). Salendo di categoria gli Juniores del Biesse Carrera e del Biringhello gareggeranno a Calvagese della Riviera (Bs); quelli del Pedale Scaligero a Vò (Pd) e infine Angelo Monister del Team Giorgi porterà a termine la sua esperienza alla Due Giorni di Vertova (Bg). Gli under 23 Pietro Tarocco del Pedale Scaligero e Stefano Leali del General Store Essegi F. Curia saranno a Rovescala (Pv), mentre Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team andranno a Carnago (Va). (b)