Intitolata a Marco Ferri la sala riunioni di Aral, la sede territoriale degli allevatori

MANTOVA – La sede territoriale di Mantova di Aral Lombardia, l’Associazione regionale degli allevatori, ha intitolato la Sala riunioni degli uffici di Tripoli di San Giorgio Bigarello, a Marco Ferri, a un anno dalla scomparsa, avvenuta nel marzo 2024. Marco Ferri, asolano, scomparso prematuramente all’età di 58 anni, era il responsabile territoriale Aral per la provincia di Mantova, dotato di grande empatia, unita ad una profonda competenza professionale nel settore della zootecnia. “Chi ha conosciuto Marco Ferri non può non ricordarne le doti umani e lo slancio nell’aiutare chiunque avesse bisogno”, hanno detto quanti hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. “Professionista serio, appassionato e competente, Marco Ferri è sempre stato vicino agli allevatori, cogliendo i grandi mutamenti della zootecnia e indicando ai produttori la strada migliore per vincere le sfide che di volta in volta si affacciavano, creando unione e mai divisioni”, ha commentato Fabio Mantovani, presidente di Coldiretti Mantova e consigliere di Aral. Alla cerimonia erano presenti la moglie di Marco Ferri, tutti i consiglieri del direttivo dell’Associazione mantovana allevatori prima della fusione in Aral, lo storico direttore dell’Ama, Isalberto Badalotti, il direttore generale di Aral, Andrea Ferla, con il vicedirettore Alessandra Lunghi, il vicepresidente vicario Roberto Chizzoni e i consiglieri Fabio Mantovani e Stefano Gandolfi, oltre a dipendenti e collaboratori della sede territoriale dell’associazione regionale allevatori e di Comal, la cooperativa allevatori mantovani.