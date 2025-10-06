Investe un minorenne e fugge: identificato il presunto responsabile

PORTO MANTOVANO Pensavano di farla franca. Complice il buio. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto.
Lo scorso 22 settembre, in Porto Mantovano sulla centralissima via Cisa, un’autovettura Mercedes classe B investiva un 15nne del luogo che si trovava a bordo del proprio ciclomotore. A seguito del lieve impatto, il ragazzo rovinava a terra.
Il conducente del veicolo, però, anziché fermarsi e prestare soccorso, proseguiva la marcia.
Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Porto Mantovano che, oltre ai rilievi di Legge, iniziava un’attività di indagine al fine di risalire all’identità del conducente del veicolo in questione.
Grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza comunale ed alle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno identificato il presunto conducente del veicolo, un 46nne di Castellucchio, il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.