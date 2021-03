Il Comune adotta il protocollo per la “comunicazione gentile”

VILLIMPENTA – Il Comune di Villimpenta adotta ufficialmente il “Protocollo per la comunicazione gentile”. La proposta, avanzata dal consigliere delegato alla Gentilezza e alle Pari opportunità Maria Teresa Formoso, è stata accolta favorevolmente dalla giunta villimpentese.

Tale protocollo è composto da undici principi e si rifà ai precetti del Movimento Mezzopieno (corrente che da anni diffonde la cultura della positività, per mettere a disposizione di tutte le persone gli strumenti per stimolare una società al servizio del benessere comune) nell’ambito della rete nazionale degli assessori e dei consiglieri alla Gentilezza presenti su tutto il territorio nazionale.

«Tra gli obiettivi principali che ci siamo dati c’è quello di rendere protagonisti i bambini e i ragazzi ad una cittadinanza attiva in grado di coinvolgere tutta la comunità, attraverso l’adozione e la diffusione di un modello informativo positivo e costruttivo che dia voce alla ricchezza dell’impegno esistente in tutte le sue forme all’interno e all’esterno delle attività istituzionali dell’amministrazione comunale e del territorio – spiega il consigliere Formoso -. A tal fine ci proponiamo di individuare la figura del “portavoce della Gentilezza” con compiti di collaborazione e supporto all’attività che da tempo stiamo portando avanti, per la realizzazione di una “redazione comunale gentile” dove i protagonisti saranno i più giovani». (m.v.)