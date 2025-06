La Camera di commercio entra nella Comunità del Garda

“La nuova Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia ha ritenuto strategico aderire alla Comunità del Garda per valorizzare il proprio territorio sotto il profilo dell’attrazione turistica – lo annuncia il Presidente Giandomenico Auricchio – La Comunità è un organismo con il quale si potranno programmare iniziative interessanti. La nostra adesione rappresenta un’ottima opportunità per instaurare rapporti di collaborazione con i territori del Lago”.

Soddisfatta la Presidente della Comunità del Garda, Mariastella Gelmini:

“Dal 2015 ad oggi, abbiamo voluto ampliare la base associativa della Comunità, con l’ingresso di realtà come Mantova e la sua Provincia, Comuni come Lonato del Garda, Sirmione, Castelnuovo del Garda, Desenzano, Peschiera, Lazise e tanti altri.

Finalmente ora, con l’adesione della Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia, la famiglia della Comunità del Garda cresce e si radica sempre più sul territorio, anche grazie all’impegno della nostra delegata per la provincia di Mantova, Annalisa Baroni. Un lavoro di inclusione importante tra istituzioni e territori per unire le forze e valorizzarne le comunità. E questo nuovo ingresso rappresenta un’occasione preziosa per lavorare a stretto contatto anche con il tessuto produttivo lombardo. Spero – conclude Gelmini – di poter accogliere quanto prima il Presidente Auricchio nella nostra sede di Salò per avviare insieme questo percorso”.