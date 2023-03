Calcio 1a Categoria – Sporting Club, Novello suona la carica: “Promozione, ci crediamo ancora Col Nuvolera partita fondamentale”

Goito Una reazione in grado di abbattere… la bestia nera. Così lo Sporting ha avuto la meglio per 3-2 sulla Bagnolese, restando agganciato alla zona play off. Rigore procurato e gol del 2-1 da parte di capitan Michel Novello: «E’ stata una sfida delicata – ammette – . Venerdì è arrivato mister De Martino, che ci ha subito dato una mano. Dopo un periodo altalenante dove non avevamo trovato continuità di risultati, finalmente siamo riusciti a vincere. Abbiamo messo in campo grinta e carattere: rimontando lo svantaggio, ma nonostante questo penso che abbiamo affrontato una compagine che meriterebbe di stare più in alto». Il gol, una meravigliosa sensazione: «Non segnavo da tanto e sono molto contento: è stata una liberazione per me e per la squadra. Siamo partiti subito aggressivi, ma gli avversarsi ci hanno dato filo da torcere, compatti e solidi nel primo tempo». Il rapporto con De Martino: «Ci ha dato tanta fiducia. Dobbiamo ancora conoscerlo al meglio, però da subito si è fatto sentire vicino. Vogliamo andare in Promozione, lo vedo molto sicuro su dove andare a lavorare. Questa vittoria è un buon punto di partenza: ora dovremo affrontare cinque partite come se fossero delle finali». Novello, un capitano-bandiera, cresciuto in casa: «Ho sempre giocato per questi colori: sono partito nelle giovanili del Goito, che poi è stato una delle due componenti che hanno formato lo Sporting Club. Per me questa società è una parte di cuore, e non posso negare che la retrocessione dello scorso anno ci ha fatto male. Ci vogliamo rimettere in gioco: è un grosso stimolo cercare di tornare subito lassù». Il primo ingrediente di successo è uno spogliatoio unito: «Remiamo tutti dalla stessa parte. Ci sono tanti ragazzi giovani, talentuosi, poi c’è chi ha più esperienza ed è più carismatico, quindi nel complesso è organico che si completa. Abbiamo ancora un grosso margine di crescita». Domenica trasferta a Nuvolera, avversaria diretta dell’Union Team per il salto diretto di categoria: «Sarà una sfida clou. Loro sono ben attrezzati ed esperti, noi metteremo in campo la voglia di domenica e faremo di tutto per centrare il nostro l’obiettivo. Non sarà semplice perché già all’andata abbiamo pareggiato e faticato molto».