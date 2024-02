Ladri alla Lidl sfuggono ai sorveglianti

MANTOVA Colti sul fatto, bloccati sul posto, ma fuggiti mentre la Polizia stava intervenendo. Ancora un episodio di taccheggio in un supermercato di Mantova. È successo nel tardo pomeriggio dell’altro ieri all’interno del supermercato Lidl di Colle Aperto. Protagonisti di questa vera e propria toccata e fuga due ragazzini, forse minorenni, che poco prima erano stati beccati con le mani nel sacco, anzi nello zaino, dagli addetti alla sicurezza del supermercato. I due erano entrati verso le 19.15, poco prima dell’orario di chiusura e si erano messi a girare tra gli scaffali del negozio, dirigendosi poi bel reparto alimentari. Qui, pensando che nessuno li stesse vedendo, avevano preso alcuni prodotti e li avevano infilati nello zaino che avevano con loro. Una mossa che invece non era sfuggita agli addetti alla sicurezza, che li stavano tenendo d’occhio da quando erano entrati per il loro atteggiamento più che sospetto. I due giovani venivano quindi bloccati alle casse, dove gli veniva chiesto di aprire lo zaino dal quale spuntava la refurtiva del valore di poche decine di euro. Nel frattempo era stata avvisata la questura che aveva subito inviato sul posto l’equipaggio di una Volante. I due ragazzini però, riuscivano a svicolare e a guadagnare l’uscita per poi dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti e soprattutto prima che potessero essere identificati. Gli agenti della Volante hanno comunque spiegato al responsabile del supermercato che poteva sporgere una eventuale denuncia nei confronti di ignoti per dare il via alle indagini. Denuncia che ieri mattina non risulta che fosse stata ancora presentata.