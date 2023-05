La Guardia di Finanza dona capi contraffatti alla Croce Rossa

CASTIGLIONE Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova ha devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana – comitato di Castiglione delle Stiviere – capi di abbigliamento, calzature ed accessori. Si tratta di un centinaio di capi, tra giubbini, felpe, maglioni, pantaloni e scarpe, di discreta fattura ma recanti marchi contraffatti, che erano stati sottoposti a sequestro penale dai militari della Tenenza di Castiglione delle Stiviere nel corso di attività di servizio mirate al contrasto della contraffazione ed alla tutela del made in Italy. A conclusione dell’iter processuale, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la confisca definitiva della merce sequestrata e ne ha autorizzato la donazione alla Croce Rossa Italiana, previa rimozione delle etichette riportanti i segni distintivi mendaci. La merce è stata consegnata al Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di Castiglione delle Stiviere, Sig. Arialdo Mecucci, nell’occasione accompagnato da alcuni giovani volontari, il quale ha espresso parole di sincero apprezzamento e riconoscenza per l’iniziativa di solidarietà promossa dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere a favore della Croce Rossa Italiana, evidenziando come la merce donata sarà utilmente destinata a famiglie bisognose del territorio. L’iniziativa benefica rappresenta un segno tangibile di come il costante impegno del Corpo al contrasto dei traffici illeciti che alimentano i profitti delle organizzazioni criminali e recano significativo danno agli imprenditori che operano nella legalità, consenta anche di restituire alla collettività i beni e le risorse sottratte all’illegalità economico-finanziaria, contribuendo peraltro fattivamente al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.