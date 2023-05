Pallavolo serie B m – Gabbiano verso i play off. Scaltriti: “Gabbiano fiducioso e agguerrito: ad Acqui Terme ce la giochiamo”

Cerese Archiviata la pratica Asolaremedello con un netto 0-3 nell’ultima di regular season e il record di 78 punti nel girone C, il Gabbiano si appresta ad affrontare la prima fase play off per l’A3. E subito domani in trasferta (ore 21) sfiderà la sua bestia nera, Acqui Terme, vincitrice del girone A. Proprio gli alessandrini della Pallavolo La Bollente hanno battuto i virgiliani nella finale di Coppa Italia, ma i ragazzi di Simone Serafini voglio rifarsi al debutto del triangolare play off: «In questo periodo abbiamo tutti delle ottime impressioni e siamo fiduciosi del risultato finale – afferma lo schiacciatore Riccardo Scaltriti – Siamo consapevoli dei nostri mezzi, anche dopo la sconfitta in Coppa Italia. Abbiamo saputo rialzarci e siamo tornati in carreggiata. Andremo là per fare la nostra partita e sappiamo di non dover commettere gli stessi errori fatti in Coppa: non vogliamo sfigurare. Scenderemo in campo agguerriti, ma sereni e tranquilli, consapevoli di potercela giocare». Un campionato dominato dai biancoblù che hanno lasciato le briciole agli avversari: «Abbiamo sicuramente fatto qualcosa di storico – afferma entusiasta – Chiudere a punteggio pieno la stagione è straordinario e sfido chiunque a fare meglio di noi. Penso che la Coppa Italia sia stata l’unica sofferenza, però merito all’avversario che era più in forma di noi. Nonostante questo, siamo stati eccezionali e tutto ciò ci deve dare ancora più sicurezza ed orgoglio. Non credo nelle voci circa la facilità del nostro girone; nessuno, in Italia, ha avuto la nostra mentalità e questo conferma il valore tecnico-umano della squadra». Acqui Terme mercoledì sarà a Scanzorosciate (prima del girone B) per la seconda partita, poi sabato 20 i bergamaschi saranno ospiti del Top Team. La squadra vincitrice del triangolare salirà in A3: «Con Scanzorosciate sarà una bella sfida; per fortuna giocheremo in casa, quindi avremo il pubblico dalla nostra parte. Dovremo essere cinici perché per noi è una grandissima occasione per ripagare tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Non vogliamo una seconda occasione, ma chiudere la pratica quanto prima». Riccardo ha poi concluso con un piccolo “sogno” nel cassetto. «Vorrei vincere per dare entusiasmo a una piazza storica e poter vedere tante persone sorridere e divertirsi. A livello personale vorrei lasciare un bel ricordo ovunque, e che i miei compagni mi ricordassero come uno pronto ad affrontare grandi battaglie. Qui al Top Team mi trovo molto bene e sono contento di aver riscontrato piacevoli sorprese tra compagni e staff».

Samuele Elisse