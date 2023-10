La lite stradale gli costa 120 euro di multa

MANTOVA Era finito a processo con l’accusa di rissa aggravata in concorso e lesioni. Sul banco degli imputati un giovane brasiliano residente in città. I fatti per i quali era imputato risalivano nello specifico al dicembre 2019 quando, un diverbio stradale occorso tra lui e due fratelli tunisini (questi giudicati in separata sede) era quindi degenerato in una colluttazione con tanto di bastoni e cinghie. Oggi l’unico accusato giudicato con rito ordinario è stato mandato assolto per le lesioni e condannato a 120 euro di multa per la rissa.