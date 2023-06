La Nazionale cantanti sfida un team di stelle

MANTOVA Tutto pronto per la nuova trasferta della Nazionale Italiana Cantanti in programma oggi alle ore 16 allo stadio Martelli

Dopo l’annuncio sulla presenza di Gianni Morandi, autentica leggenda della musica, appassionato di sport e fenomeno social, che non si ferma mai. L’uomo “faro” che farà splendere ancor di più l’evento, il “capitano coraggioso” che mette come sempre a disposizione il suo grande cuore. La formazione guidata dal mister Sandro Giacobbe, uno dei soci fondatori della Nic, tornerà a calcare il terreno da gioco dello stadio Danilo Martelli, a nove anni di distanza dall’ultima partita. Il dg Gian Luca Pecchini e tutto lo staff della squadra stanno preparando una grande festa all’insegna del divertimento e, come sempre, dell’impegno sociale.

L’incontro sarà disputato con la Boom Friends & Sport Italia, team composto dai membri dall’Associazione Boom e dalla redazione del canale sportivo Sport Italia, L’obiettivo della partita é decisamente importante: raccogliere 200 mila euro per sostenere le attività fondamentali del reparto Simt dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, diretto dal Dott. Massimo Franchini, per l’acquisto di una frigoemoteca intelligente al Servizio Trasfusionale.

A dare manforte alla squadra, insieme al presidente e capitano Enrico Ruggeri e al bomber Moreno Donadoni, che ha da poco superato Eros Ramazzotti nella classifica dei cannonieri della formazione azzurra con ben 133 reti, ci saranno tanti altri nomi provenienti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

Dopo aver confermato le presenze di Leo Gassmann, di Rkomi, di Aka 7even, di Bugo e di Ubaldo Pantani, la Nic cala il poker annunciando i nomi di quattro nuovi convocati, nonché beniamini del pubblico della GenZ: Shade, Ludwig, Il Tre e Daddy, quest’ultimo al suo debutto con la maglia azzurra.

Shade una macchina da streaming, hitmaker di successo vanta all’attivo ben 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, Ludwig 5 disco di platino, è uno degli artisti più promettenti del panorama italiano. Ludwig dj e cantante, ha iniziato la sua carriera nella scena trap romana, per poi crearsi un mondo e uno stile tutto suo, capace di attirare le attenzioni delle major. Il Tre continua a stupire con il suo personale approccio alla musica restando sempre fedele a se stesso e stupendo il suo pubblico singolo dopo singolo. Dopo “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” con cui ha esordito al n.1 della classifica di vendita raggiungendo la certificazione Platino, e con oltre 5 dischi di Platino e 2 Oro conquistati durante il suo percorso. Deddy Il cantautore lanciato da Amici 20 ha oltre 104 milioni di streaming le sue canzoni oltre a essere delle hit, sono presenti nella Top 10 tra i brani italiani per numero di creazioni su TikTok ed ha già svariati dischi di platino e certificazioni oro.

Domenica 11 sarà allestito per la gioia della GenZ, nella Tribuna laterale Cisa uno spazio con la presenza dei seguenti influencer: Samantha Frison, Riccardo Aldighieri, Ale e Pie, Zblito, Brisida e arriveranno altre presenze a sorpresa.

La Nazionale Cantanti ringrazia per il supporto Drivalia e lo sponsor tecnico Givova e Federici Sofà.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva canale TV di Sport Italia 60 DDT e in streaming su sito sportitalia.com.

Prevendita biglietti Prezzi: Curva 5 euro, Tribuna laterale 10 euro, Tribuna centrale 15 euro.

I biglietti possono essere acquistati online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/partita-del-cuore-boom-una-scintilla-di-solidarieta/206897